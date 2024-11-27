Carlo Ancelotti'den Herkesi Ekrana Kilitleyecek Arda Güler Kararı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e kariyerinde bir ilki yaşatacak karar geldi. Milli futbolcu Arda Güler Real Madrid'in Liverpool ile karşılaşmasında ilk 11'de yer alacak.

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Carlo Ancelotti'den Herkesi Ekrana Kilitleyecek Arda Güler Kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Anfield'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den milli futbolcu Arda Güler için karar çıktı. Arda Güler kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Carlo Ancelotti'den Herkesi Ekrana Kilitleyecek Arda Güler Kararı - Resim : 1

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 382 dakika süre aldı ve 1 asiste imza attı.

Carlo Ancelotti'den Herkesi Ekrana Kilitleyecek Arda Güler Kararı - Resim : 2

REAL MADRID'İN İLK 11'İ

Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Arda Güler, Camavinga, Modric, Bellingham, Mbappe, Brahim Diaz

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