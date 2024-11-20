Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya Sert Tepki: 'Herkes Haddini Bilecek'

Uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasının ardından birçok operasyon geçiren eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından ayağının görüntüsünü paylaştı ve Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Serhat Akın, Instagram paylaşımda, "Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe’de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor’da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadiköy boğasıyım. Bugünler de geçecek Allah büyük." ifadelerine yer verdi.

Silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimine sitem etti. Akın, "Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı" diye tepki gösterdi.