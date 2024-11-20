Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama, 1 Ölü 1 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ise yaralandı.

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Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama, 1 Ölü 1 Yaralı

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Kocaeli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama, 1 Ölü 1 Yaralı - Resim : 1

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sırasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 1 işçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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