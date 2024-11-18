Adıyaman’da Düdüklü Tencere Faciası! Bomba Gibi Patladı

Adıyaman’da Karapınar Mahallesi’ndeki bir evde korku dolu bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mutfakta ocağın üstündeki düdüklü tencere basınçtan dolayı bomba gibi patladı. Patlama sırasında mutfakta bulunan Dilara K., yaralandı.

Dilara K.’nın yaralanmasının ardından sağlık ekipleri arandı. Patlamanın yaşandığı eve gelen ekipler, genç kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Dilara K. ilk tedavinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.