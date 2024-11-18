Manisa'da Erkek Dehşeti: Uzaklaştırma Kararı Aldırmak İçin Adliyeye Giderken Vuruldu

Kadına yönelik şiddetin bu seferki adresi Manisa oldu. 23 yaşındaki genç kadın, eşi için uzaklaştırma kararı almaya giderken vuruldu. Gözaltına alınan erkek sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manisa'da Erkek Dehşeti: Uzaklaştırma Kararı Aldırmak İçin Adliyeye Giderken Vuruldu

Olay, 14 Kasım'da 17.00 sıralarında Nurlupınar Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. Belgin B., mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. için uzaklaştırma kararı aldırmak için 3 aylık kızıyla adliyeye gitmek için evden çıktı. Bebek arabasındaki kızıyla yolda yürüyen Belgin B., bu sırada motosikletiyle kendisini takip eden eşi Furkan B. tarafından sağ baldırından tabancayla yaralandı. Belgin B. acı içinde yerde kalırken, Furkan B. motosikletiyle kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Manisa'da Erkek Dehşeti: Uzaklaştırma Kararı Aldırmak İçin Adliyeye Giderken Vuruldu - Resim : 1

Belgin B.'nin yerde sağlık ekiplerini beklemesi ve Furkan B.'nin elinde tabancayla kaçtığı o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı. Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da Erkek Dehşeti: Uzaklaştırma Kararı Aldırmak İçin Adliyeye Giderken Vuruldu - Resim : 2

Polis, olayın ardından kaçan Furkan B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Furkan B., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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