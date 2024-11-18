İstanbul’da Okula Silahlı Saldırı

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde bulunan bir özel okul dün sabah saat 09.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kurşunlar okulun çevresindeki bir araziden pencereye doğru sıkıldı.

KURŞUNLAR SINIFIN İÇERİSİNE GİRDİ

Kurşunların isabet ettiği cam kırılırken, sınıf içerisindeki tavana ve akıllı tahtaya da kursun isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayı yapan saldırgan veya saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği esnada okulda öğrencinin olmaması ve eğitimin başlamamış olması muhtemel bir faciayı önledi.

“BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN”

Polis ekipleri okul sahibi S.T. ile yaptığı görüşmeler neticesinde, okul sahibinin telefonuna olayın gerçekleştiği gün, gece saatlerinde Fransa'ya ait bir cep telefonu numarasından “Bu daha bir başlangıç arkası gelecek kirve“ ve “Benim kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin” yazılı mesajlar geldiğini öğrendi.

OKUL, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE AYNI CADDEDE

Öte yandan okulun Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile aynı cadde olan Egemen Caddesi üzerinde olması da dikkatleri çekti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: İHA