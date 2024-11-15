Ankara'da Korku Dolu Anlar: AVM'deki Kafeye Silahlı Saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda Sebahattin Yılmaz isimli vatandaş vurularak yaralandı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ankara'da Korku Dolu Anlar: AVM'deki Kafeye Silahlı Saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Üniversiteler Mahallesi'nde Bilkent Center'da dün bir araya gelen S.Y. ve N.A. adlı kişiler, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Bu esnada arka masada oturan N.A.'nın kuzeni M.Y.A., silahla Sebahattin Yılmaz'ı vurarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan N.A. ve M.Y.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri sonrası Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, N.A. ve M.Y.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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