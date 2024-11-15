Silahlı Saldırı Düzenleyip Bir Kişiyi Vurdular: 16 ve 17 Yaşındaki Üç Çocuk Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi'nde dün meydana gelen olayda; 19 suç kaydı bulunan Ali G. (22) ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğradı. Ali G. silahla boynundan ve kafasından vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişi kaçtı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Olay sonrası Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada, silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan K.D.'nin (17) gerçekleştirdiği ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı bulunan S.K.'nin (16) bulunduğu tespit edildi.

3 ÇOCUK TUTUKLANDI

3 çocuk, Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K.; Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 çocuk tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA