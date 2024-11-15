Yüzüne 40 Dikiş Atılmıştı! Marmaray’da Saldırı Davasında Flaş Gelişme

İstanbul Kadıköy’de Marmaray Göztepe İstasyonu'nda güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili'nin yaralanmasına ilişkin dava ertelendi. Mahkeme saldırgan Çetin Aksay’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Yüzüne 40 Dikiş Atılmıştı! Marmaray’da Saldırı Davasında Flaş Gelişme

15 Mart’ta Marmaray Göztepe İstasyonu'nda, Çetin Aktay isimli şahıs, güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli’ye bıçakla saldırmış, genç kadının yüzüne 40 dikiş atılmıştı. Mahkeme, saldırgan hakkında beraat talep ederken, davanın yeni duruşması 6 Şubat'a erteledi.

Yüzüne 40 Dikiş Atılmıştı! Marmaray’da Saldırı Davasında Flaş Gelişme - Resim : 1

TAHLİYE İSTEDİ

Saldırgan Çetin Aktay savunmasında, "Karşı taraf gelmedi, bu sebeple niye gelmedi? Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullanırken, avukatı ise "Müvekkil önceki celse yaşanan olaydan dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirmiştir. Delil karartma ihtimali bulunmadığından müvekkilin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yüzüne 40 Dikiş Atılmıştı! Marmaray’da Saldırı Davasında Flaş Gelişme - Resim : 2

“SAÇLARI YOLUNMUŞTU, YÜZÜ KANIYORDU”

Tanık Mehmet Ali, mahkemede şunları söyledi: Sanığı tanımam. Olay günü Marmaray İstasyonundan çıkıp evime doğru gidiyordum. Bir bağrışma sesi duydum, geri döndüğümde görevli kadının yere eğilip bağırdığını gördüm. Bu esnada bir şahsı etraftaki vatandaşların tuttuğunu yani olayın bittiğini gördüm. Ben yerdeki kızcağızı alıp oradan uzaklaştırdım. Sandalyeye oturtturdum. Saçları yolunmuştu, yüzü kanıyordu, yüzüne peçete ile tampon yaptım. Olayla ilgili bilgim bundan ibarettir, olayın başlangıç anını ve nasıl sonlandığını görmedim" dedi.

Kaynak: DHA

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