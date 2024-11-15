Bozcaada ve Gökçeada'ya Gidecekler Dikkat: Feribot Seferleri İptal

Kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya Gidecekler Dikkat: Feribot Seferleri İptal

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya Gidecekler Dikkat: Feribot Seferleri İptal - Resim : 1

Kaynak: DHA

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