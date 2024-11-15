Bozcaada ve Gökçeada'ya Gidecekler Dikkat: Feribot Seferleri İptal
Kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: DHA