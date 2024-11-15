Çocukların Oyunu Faciayla Bitti! 4 Kişi Hastanelik Oldu
Samsun’da çocukların yanıcı madde ile oynaması sonrasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 3’ü çocuk olmak üzere 4 kişi hastanelik oldu.
Samsun'da Çiftlik Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında evde yanıcı madde ile oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı.
Mahalle berberinin dumanları fark etmesinin ardından apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 3'ü çocuk 1 genç kız kurtarıldı.
Irak uyruklu gençler, polise zorluk çıkarırken kısa süreli bir gerilim yaşandı. Dumandan etkilenenler Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaynak: İHA