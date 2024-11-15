Çocukların Oyunu Faciayla Bitti! 4 Kişi Hastanelik Oldu

Samsun’da çocukların yanıcı madde ile oynaması sonrasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 3’ü çocuk olmak üzere 4 kişi hastanelik oldu.

Çocukların Oyunu Faciayla Bitti! 4 Kişi Hastanelik Oldu

Samsun'da Çiftlik Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında evde yanıcı madde ile oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı.

Çocukların Oyunu Faciayla Bitti! 4 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

Mahalle berberinin dumanları fark etmesinin ardından apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 3'ü çocuk 1 genç kız kurtarıldı.

Irak uyruklu gençler, polise zorluk çıkarırken kısa süreli bir gerilim yaşandı. Dumandan etkilenenler Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çocukların Oyunu Faciayla Bitti! 4 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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