AKP'li İş insanından Tepki Çeken Paylaşım: 'Çocuk İstismarı'ndan Beraat Etti, Polis Konvoyunda Gövde Gösterisi Yaptı

Alagöz Holding’in sahibi AKP'li iş insanı Sadullah Alagöz, bir kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanıyordu. AKP'den 2015 ve 2018 yıllarında milletvekili ve ilçe belediye başkanı aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Alagöz'ün "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu"ndan yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

KANITA RAĞMEN BERAAT

Cumhuriyet savcısı ''delil yetersizliği ve çelişkili ifadeler'' gerekçesiyle sanık Alagöz’ün beraatini istedi. Mahkeme başkanı beraat kararı verdi. Mağdur M.E’nin avukatı ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Çisel Demirkan ise "Mağdurun pantolon ve bluzunda Alagöz’ün DNA’sınıntespit edildiğini belirten adli tıp raporuna rağmen delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verildi. Dosyayı İstinaf’a taşıyacağız" açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA PİŞKİN PAYLAŞIM

Beraat kararına tepki yağan Sadullah Alagöz, sosyal medya hesabından, lüks aracından çekilen ve polis konvoyunda olduğunun görüldüğü bir video paylaştı. Ayrıca videoya "Doğruya doğru yanlışa yanlış de" notunu düştü.

BAKAN İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Alagöz'ün soruşturma sürerken dönemin Aile Bakanı Derya Yanık'ı 2 Şubat 2023’te ziyaret etmesi ve ziyarette çektirdiği fotoğraflarla gündem olmuştu. Davaya bakanlık da müdahil olmuş, bakanlıktan yapılan açıklamada "Haberde adı geçen şahıs, Bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir" denilmişti.