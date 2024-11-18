1 Kişi Ölmüş 33 Kişi Yaralanmıştı! Çorum’da Doğal Gaz Patlaması Yaşanan Bina Yıkıldı
Çorum’da doğal gaz patlaması sonucu hasar alan bir kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı binanın yıkımı tamamlandı. Yıkım sonrası boşalan arsa, demir bariyerlere koruma altına alındı.
3 Kasım’da Çorum'da Osmancık Caddesi'nde Hilal Apartmanı'nda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.
ARSA BARİYERLERLE KORUMA ALTINA ALINDI
Hasar aldıktan sonra yıkım kararı verilen bina, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın enkazı iş makineleriyle Belediye tarafından belirlenen korunaklı bir alana taşındı, binanın arsası demir bariyerlerle koruma altına alındı.
15 gündür ulaşıma kapalı olan Osmancık Caddesi de yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.