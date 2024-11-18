1 Kişi Ölmüş 33 Kişi Yaralanmıştı! Çorum’da Doğal Gaz Patlaması Yaşanan Bina Yıkıldı

Çorum’da doğal gaz patlaması sonucu hasar alan bir kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı binanın yıkımı tamamlandı. Yıkım sonrası boşalan arsa, demir bariyerlere koruma altına alındı.

1 Kişi Ölmüş 33 Kişi Yaralanmıştı! Çorum’da Doğal Gaz Patlaması Yaşanan Bina Yıkıldı

3 Kasım’da Çorum'da Osmancık Caddesi'nde Hilal Apartmanı'nda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı.

ARSA BARİYERLERLE KORUMA ALTINA ALINDI

Hasar aldıktan sonra yıkım kararı verilen bina, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın enkazı iş makineleriyle Belediye tarafından belirlenen korunaklı bir alana taşındı, binanın arsası demir bariyerlerle koruma altına alındı.

1 Kişi Ölmüş 33 Kişi Yaralanmıştı! Çorum’da Doğal Gaz Patlaması Yaşanan Bina Yıkıldı - Resim : 1

15 gündür ulaşıma kapalı olan Osmancık Caddesi de yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

1 Kişi Ölmüş 33 Kişi Yaralanmıştı! Çorum’da Doğal Gaz Patlaması Yaşanan Bina Yıkıldı - Resim : 2

Anne ile Oğul Yangında Hayatını Kaybetti Anne ile Oğul Yangında Hayatını Kaybetti
Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek
Sarı ve Kırmızı Domates Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Faydalı Sarı ve Kırmızı Domates Arasındaki Fark Nedir? Hangisi Daha Faydalı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'da Kaybolan Türk İmam Hakkında Açıklama Almanya'da Kaybolan Türk İmam Hakkında Açıklama