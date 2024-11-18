Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'da Kaybolan Türk İmam Hakkında Açıklama

İki ay önce Türkiye'den Almanya'ya görevlendirme ile giden ve 6 Kasım'dan beri kayıp olan din görevlisi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"SORUŞTURMA YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camii'nin 6 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Din Görevlisi Fatih Eryılmaz'a ilişkin Almanya'da yürütülen soruşturma Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Vatandaşımızın bir an evvel, sağ salim ailesine kavuşması için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA-İHA