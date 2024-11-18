'Kılıçlı Yemin' Krizi: TSK'dan İhracı İstenen Teğmen Sayısı Beşe Yükseldi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıçlarını kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması nedeniyle ihraç talebi tebliğ edilen teğmen sayısı beşe yükseldi.

'Kılıçlı Yemin' Krizi: TSK'dan İhracı İstenen Teğmen Sayısı Beşe Yükseldi

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu. Bunun üzerine Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ihraç talebi tebliğ edilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da 'TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını açıklamıştı.

Bağcıoğlu, son olarak Teğmen Batuhan Gazi Kılıç’a da tebligat yapıldığını bildirdi.

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Kaynak: ANKA

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