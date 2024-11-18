İstanbul'da Cadde Ortasında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde yürüyen 2 kişiye silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken, şüpheliler otomobil ile kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı caddede önlem alarak detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA