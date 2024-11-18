Park Halindeki TIR Bir Anda Alev Topuna Döndü

Edirne'de park halindeyken alev alan kauçuk yüklü TIR, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Geceyi alevlerin aydınlattığı yangın, gün boyu aralıklarla devam etti.

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için TIR parkında sıra bekleyen yabancı uyruklu sürücüye ait Slovakya plakalı TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. TIR şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saatlerce süren çalışmalar neticesinde söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.

GÜNDÜZ YENİDEN YANMAYA BAŞLADI

TIR'ın dorsesinde bulunan kauçuk zemin kaplama malzemeleri gün içinde yeniden alev aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, suyla müdahalenin yanı sıra köpük sıkarak da alevleri söndürme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA