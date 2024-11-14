Brezilya'nın Başkentinde İntihar Saldırısı! Yüksek Mahkeme Yakınında İki Patlama

Brezilya'da başkent Brazilya'daki Federal Yüksek Mahkeme yakınında gerçekleşen iki patlamada, bir intihar saldırganının hayatını kaybettiği belirtildi. Güvenlik nedeniyle bölge tahliye edildi, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ile Ulusal Kongre çevresinde yaya ve araç trafiği durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Brezilya'nın Başkentinde İntihar Saldırısı! Yüksek Mahkeme Yakınında İki Patlama

Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesinin duyulduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya'nın Başkentinde İntihar Saldırısı! Yüksek Mahkeme Yakınında İki Patlama - Resim : 1

İKİ PATLAMA SESİ DUYULDU

Ajans Brasil'in haberine göre, başkent Brazilya'daki STF yakınındaki bir meydanda 2 patlama sesi duyuldu ve Yüksek Mahkeme'de bulunanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi. Patlamalarda şu ana kadar 1 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Brezilya'nın Başkentinde İntihar Saldırısı! Yüksek Mahkeme Yakınında İki Patlama - Resim : 2

Patlama seslerinin geldiği noktalara yakın olan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ve Ulusal Kongre'nin bulunduğu alan ise yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Brezilya'nın Başkentinde İntihar Saldırısı! Yüksek Mahkeme Yakınında İki Patlama - Resim : 3

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözcüsü Jose Chrispiniano, açıklamasında, Lula'nın sarayda olmadığını duyurdu.

Brezilya'nın Başkentinde İntihar Saldırısı! Yüksek Mahkeme Yakınında İki Patlama - Resim : 4

PATLAMA BİR İNTİHAR SALDIRISI

Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brazilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1'inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Brezilya'nın Başkentinde İntihar Saldırısı! Yüksek Mahkeme Yakınında İki Patlama - Resim : 5

Açıklamada, ikinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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