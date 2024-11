Abdullah Güler: Özel’den Özür Bekliyoruz

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Hiç arzu etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz görüntüler kamuoyuna yansıdı” diyen Güler şunları söyledi:

“İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Bey’in saat 10.00'da başlayacak komisyon toplantısı için, meclis ana binamızdaki toplantı salonuna girişte maalesef bir engellemeyle karşılaştı. Bir arbede yaşandı. Hiç arzu etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz görüntüler kamuoyuna yansıdı. Aziz meclisimiz, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş milletvekillerimizin görev yaptığı bir tarihi mekan. Burada seçilen milletvekillerimiz kendi seçmenine yönelik olarak aziz milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü faaliyeti, çalışmayı, her türlü öneriyi, varsa eleştiriyi her zeminde ve her alanda yapma sorumluluğu içerisindedir.

Dolayısıyla gerek genel kurul çalışmalarında, gerekse de, komisyon çalışmalarında her türlü özgürlüğün, her türlü fikir alışverişinin yapılacağı ortamlarımız var burada. Ve bugüne kadar da böyle geldi. Biz 28. dönemin 3. yasama yılına başladık 1 Ekim tarihi itibarıyla. Bugüne kadar yaklaşık 25 kanunu burada müzakere ederek kanunlaştırdık. Yaklaşık 55 uluslararası sözleşmeyi karşı karşıya müzakere, görüşmeler neticesinde yasalaştırdık. Ve aziz milletimizin emrine sunduk.

'BU OLAYI KINIYORUZ'

Özgürce ve her türlü fikri, ayrışmaya rağmen ki burada AK Parti'nin düşüncesi farklı olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin düşüncesi farklı olabilir. Diğer partilerin de milletvekilleri farklı düşünceye sahip olabilir. Ama bunun müzakere edileceği, konuşulacağı, iletileceği ve birbirimize karşılıklı saygı içerisinde dinlenilecek ve konuşulacak yer genel kurul ve meclisimizdeki komisyon başkanlıklarımızdır. Siz burayı bir kabadayılıkla, bir kaba kuvvet kullanarak buradaki yapılacak çalışmayı engellemek, geciktirmek ve başka bir hale sokmak gerçekten arkadaşlar ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranış olmuştur. Ben bu eylemin, bu engellemenin bir daha yaşanmaması için bir daha böyle görüntülerin kamuoyuna yansımaması için içten bir temennide bulunuyorum ve bütün siyasi parti gruplarına da bu hatırlatmayı yapıyorum. Maalesef bu yapılan eylemi de kınadığımızı ve bir daha yaşanmaması noktasında da bütün siyasi parti gruplarına da büyük sorumluluk düştüğünü buradan ifade etmek istiyorum.

'ÖZEL’DEN GEREKLİ ADIMI BEKLİYORUZ'

Yakın zamanda meclis genel kurulumuzda da bazı olaylar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bazı ifadeler kullandı. Dedi ki; ‘Orada mecliste hiç yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Mecliste her şey benim gözümün önünde oldu. Gerçekten utanç verici. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde kaba kuvvet ve maalesef şiddet uygulandı’ diye ifadelerde bulundu. Bakın şimdi aynı şekilde bu olaylar Plan Bütçe Komisyonunda yaşandı. Sorumluluk sahibi olarak Sayın Özgür Özel'den de bu konuda gerekli adımı bekliyoruz. Burada asla kaba kuvvete, şiddete ve kabadayılığa asla yer veremeyiz. Kabul edemeyiz. Bunu normal sayamayız. Ben bir kez daha bu konularda bütün arkadaşlarımızın duyarlı bir şekilde meclis çalışmalarına her türlü katkıyı vermelerini, düşüncelerini, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmelerini, her türlü müzakerenin rahatlıkla yapılabileceği bir ortam olarak inşallah meclisimizi bundan sonra da güzel çalışmalara imza atacaktır.

'BİR ÖZÜR BEKLİYORUZ'

Aziz milletimiz bizden bu türden bir davranış beklemiyor. Kendi beklentisini, kendi hayatını daha da iyileştirecek kanunları yapmayı bizden bekliyor. AK Parti grubu olarak bundan sonra da bu dikkatle, bu özenle, bu hassasiyetle, meclis çalışmalarına devam edeceğimizi ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den de gerekli tutumu almayı buradan beklediğimizi, bir özür beklediğimizi de ifade etmek istiyorum.”

TEĞMENLERİN YEMİNİ

Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki kılıçlı yemin törenine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

“TSK’nın itibarına zarar verecek tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir diyor. Bu kapsamda yürütülen soruşturma rapora bağlanmış ve Disiplin Kurulu süreci devam ettiriyor. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak, değerlendirilecek ve bir karar oluşturulacak. Bu da idari yargının denetimine tabii. Bu konularda hassasiyet gösterdiğini iddia etmeyi ben bu konularda çok ucuz bir siyaset olarak görüyorum. Çünkü Sayın Özel, Muğla’da bir röportajda şöyle diyor; ‘Sıkışınca milli mücadeleden bahsederek alkış alınarak ilerlenemez. Bunda kolaycılık var’ diyordu. Ne değişti acaba? Askerinin disiplin hiyerarşisinde yürütülen bir disiplin soruşturmasına böyle yaklaşıyor şimdi. Ne değişti de böyle bir tavır sergiliyor. Teğmenlerimizi bu kadar düşünen Sayın Özel, TSK’ya yönelik birkaç yıl önce kimyasal silah kullanıyor iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı olan kişiye karşı şükranlarını nasıl sunuyordu, bunu da bize izah ederlerse memnun oluruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem