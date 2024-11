Siyasette 'Özür' Polemiği! Bu Kez De Meclis'teki 'Kayyım Kavgası' Karşı Karşıya Getirdi

İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorunda yaşanan gerginlik yaşanmış, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın komisyonun görüldüğü salona girmesini engellemeye çalışılmıştı.

Yaşanan arbedeye ilişkin konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’den açıklama geldi. Güler “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den gerekli tutumu almayı beklediğimizi, bir özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

“Üzüntü duyduğumuz görüntüler kamuoyuna yansıdı, bu olayı kınıyoruz” diyen Güler, şunları söyledi: İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Bey’in saat 10.00'da başlayacak komisyon toplantısı için, meclis ana binamızdaki toplantı salonuna girişte maalesef bir engellemeyle karşılaştı. Bir arbede yaşandı. Hiç arzu etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz görüntüler kamuoyuna yansıdı. Aziz meclisimiz, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş milletvekillerimizin görev yaptığı bir tarihi mekan. Burada seçilen milletvekillerimiz kendi seçmenine yönelik olarak aziz milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü faaliyeti, çalışmayı, her türlü öneriyi, varsa eleştiriyi her zeminde ve her alanda yapma sorumluluğu içerisindedir. Bu olayı kınıyoruz.

“ÖZÜR BEKLİYORUZ”

“Sayın Özgür Özel'den de bu konuda gerekli adımı bekliyoruz” diye vurgulan Güler “AKP grubu olarak bundan sonra da bu dikkatle, bu özenle, bu hassasiyetle, meclis çalışmalarına devam edeceğimizi ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den de gerekli tutumu almayı buradan beklediğimizi, bir özür beklediğimizi de ifade etmek istiyorum” dedi.

“ÖZÜR OLACAKSA GÜLER'İN YANILTACAK BİLGİLERİNDEN OLACAK”

Arbedeye ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu değerlendirmeyi yaptı: Sayın bakan yumruklaşma olduğunu söylemiyor. Sadece önde durup bir protesto yapma görüntüsü oldu. Arbede meselesi birazda sayın bakanın sabırsız olmasından olmuş. Ortada bir özür olacaksa Abdullah Güler'in kamuoyunu yanıltacak bilgilerinden olacak. Esenyurt'taki çirkin görüntünün bir tersi yaşanmış. Bunun deneyimlenmesi de kıymetlidir.

BAŞARIR: BİR-İKİ DAKİKA KAPIDA BEKLEMEK NASIL BİR DUYGU

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan da arbedeye ilişkin bir değerlendirme geldi. Başarır şöyle konuştu: İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken Sayın Bakan’a, Plan ve Bütçe Komisyonunun kapısında bir soru sormak istedik. Sorumuz net. 'Siz bizi, 10 gün boyunca milletvekillerini, Esenyurt Belediyesi’ne sokmadınız. Şimdi Meclis’e geliyorsunuz. Bu soruya cevap verin ve bir-iki dakika bile kapıda beklemek nasıl bir duygu. Biz, bu şekilde Meclis kapısında İçişleri Bakanı’nı karşıladık. Daha selam vermeden İçişleri Bakanı, direk bizi ittirerek içeri girmek istedi. Bununla da yetinmedi, ANKA Haber Ajansı’nı tokat vurdu. İçişleri Bakanı yaptı bunu bakın. Herhalde tarihteki kamera tokatlayan ilk İçişleri Bakanı, bu Bakan. Bu hakaret size yapıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem