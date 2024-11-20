Diyarbakır’ın Kalbinde Duygulandıran Keşif

Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında 2018'de başlatılan kazı çalışmasında herkesi heyecanlarından bir keşif yaşandı.

Daha önce 1800 yıllık su kanalları ve kalorifer sistemi, yaklaşık 1700 yıllık mezar odaları, , 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 782 el bombası, 800 yıllık mermer parçaları ve 7 bin ila 9 bin yıllık yangın tabakalarının bulunduğu alanda, gazi olmuş askerlere verilen "Çanakkale Savaşı rozeti" bulundu.

“ÇANAKKALE SAVAŞI YADİGARI”

Rozetin Osmanlı dönemine ait olduğunu ifade eden Kazı başkanı Prof. Dr. Yıldız, “Bu rozetin özgünleri çok az bulunuyor, daha çok replikaları yapılıyor. Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı kazısında bulunan bu özgün rozet Osmanlı dönemi Çanakkale Savaşı rozeti olması açısından önem arz ediyor. Rozet 4,2 santimetre uzunluğunda, 2,7 santimetre genişliğinde ve 6 gram ağırlığında. Rozetin ön yüzünde Çanakkale kara ve deniz savaşında Çanakkale boğazını bekleyen, ellerinde silahları, sırtlarında çantalarıyla 2 Osmanlı askeri ile gökte doğan ay yıldızlı bayrak resmedilmiş. Alt kısmında ise Osmanlıca 'Çanakkale Savaşı yadigarı' ibaresi yer almakta” dedi.

Kaynak: AA