Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlık Sonrası İlk Sözleri Ortaya Çıktı! O An Neler Hissettiğini İşte Böyle Anlatmış

Sivasspor maçında bileğine basılan ve kırmızı kart verilmediği için gündem olan Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı sonrası arkadaşlarına söylediği ilk sözler ortaya çıktı. İşte Barış Alper'in ilk hissettikleri...

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Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlık Sonrası İlk Sözleri Ortaya Çıktı! O An Neler Hissettiğini İşte Böyle Anlatmış

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'ın bileğine basması ve hakemin pozisyonu VAR'da izlemesi sonrası kırmızı kart göstermemesi spor camiasının ana gündemi olmuş durumda. Sedyeyle oyun alanını terk eden Barış Alper Yılmaz için maçın ardından Yunus Akgün, "Hüngür hüngür ağlıyor" demişti.

Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlık Sonrası İlk Sözleri Ortaya Çıktı! O An Neler Hissettiğini İşte Böyle Anlatmış - Resim : 1

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN İLK SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Barış Alper Yılmaz'ın arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre, Barış Alper Yılmaz, arkadaşlarına, "Darbeyi aldığımda ne olduğunu anlayamadım. Dizimi görünce çok korktum. Düzeltmeye çalıştım. Bileğimin acısına mı dizimin ağrısına mı dayanacağımı bilemedim" dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlık Sonrası İlk Sözleri Ortaya Çıktı! O An Neler Hissettiğini İşte Böyle Anlatmış - Resim : 2

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Alper Yılmaz’ın MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer almıştı.

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Kaynak: Fanatik

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