Kritik Dönemeç! Fenerbahçe Bilbao Maçına Üç Kritik Eksikle Çıkıyor

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Eflatunlar lakaplı Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. Karşılaşmayı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

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Kritik Dönemeç! Fenerbahçe Bilbao Maçına Üç Kritik Eksikle Çıkıyor

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak. Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

Kritik Dönemeç! Fenerbahçe Bilbao Maçına Üç Kritik Eksikle Çıkıyor - Resim : 1

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

ÇAĞLAR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Eflatunlar'a karşı takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

Kritik Dönemeç! Fenerbahçe Bilbao Maçına Üç Kritik Eksikle Çıkıyor - Resim : 2

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

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Kaynak: AA

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