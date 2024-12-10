Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler Kararı

Suudi Arabistan'da Al Shabab - Al Hilal maçını davet üzerine yöneten Halil Umut Meler hedef tahtasına oturtulmuştu. Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro konuya ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

Navarro, Meler’in bir daha Suudi Arabistan’da maç yönetemeyeceğini açıkladı. Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi eleştiri yağmuruna tutulan Meler için “ "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.

Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmişti.