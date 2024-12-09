Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz ve Metin Öztürk Açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşmış ve karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın özellikle Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj arasında geçen pozisyonu, VAR'da izlemesine rağmen kırmızı kart vermemesi tepki çekmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, mücadele sonrası "Gerçekten çok üzgünüz. Üç hafta önce sakatım diyerek bizim şu an 2. sıradaki rakibimizin karşısına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper’i, bir milli oyuncuyu katletti. O hakem hemen hakemliği bıraksın. VAR’a gitti. Başka kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum. Kırmızı kartın başkan bir tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış Alper’i katlederken seyreden hakem, VAR’a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT

Sarı-lacivertli kulüp, yapılan açıklamaların ardından ezeli rakibine yanıt verdi.

Paylaşılan açıklama şu şekilde:

Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz.

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz.

Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz.