Beşiktaş'ta Başkanlığa Bir Aday Daha

Beşiktaş’ta istifa silsileleri en son Başkan Hasan Arat’ın istifa etmesine kadar ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpte, genel kurul kararı alınırken, başkanlığa bir aday daha çıktı.

Beşiktaş’ın eski ikinci başkanı Serdal Adalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada adaylığını resmen duyurdu.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da aday olduğunu açıklayan Serdal Adalı, şunları ifade etti:

"Türk sporunun öncüsü, göz bebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaş'ımıza bugünleri yaşatanlar, 'Biz beceremedik, özür dileriz.' demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaş'ımızda göreve talip olmaktadırlar. Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir. Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz. Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaş'ımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli genel kurulda Beşiktaş başkanlık makamına adayım. Beşiktaş'ımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım."