Bunu Yapmayan Tapu Sahipleri Yandı! Son 3 Gün Kaldı Rekor Cezası Var

SÜRESİNDE VERMEYENE CEZA VE FAİZ UYGULANACAK

Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda, mükellefler özel usulsüzlük cezasına tabi olacak. Ayrıca tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de uygulanacak. Bu nedenle, gelir elde eden mükelleflerin 7 Nisan’a kadar beyannamelerini eksiksiz ve zamanında iletmeleri büyük önem taşıyor.