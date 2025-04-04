Bunu Yapmayan Tapu Sahipleri Yandı! Son 3 Gün Kaldı Rekor Cezası Var
Ramazan Bayramı öncesinde gelen yoğun taleplerin ardından 2 Nisan’a kadar olan gelir vergisi beyanname süresi, 7 Nisan Pazartesi gününe kadar uzatılmıştı. Ancak tapu sahipleri için geri sayım başladı. Belirtilen süre içinde beyanname vermeyenler, özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunan ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda sunabiliyor. Sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı gibi gelir kalemlerinden kazanç sağlayan mükellefler ise beyannamelerini "Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi)" üzerinden kolaylıkla hazırlayabiliyor.
KİRA GELİRİ ELDEN EDEN TAPU SAHİPLERİNE VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
2024 yılı içerisinde konutlarından yıllık 33 bin liradan fazla kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödemekle yükümlü. İş yerlerinden elde edilen kira gelirlerinde ise bu sınır 230 bin lira olarak belirlendi. Bu istisna tutarlarının altında kalanlar ise beyanname vermek zorunda olmayacak.
VERGİ ÖDEMELERİNE ÇEŞİTLİ KANALLARDAN ERİŞİM İMKANI
Gelir vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiler, GİB’in resmî internet sitesi gib.gov.tr, Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması ve anlaşmalı bankaların internet, mobil ve şube hizmetleri aracılığıyla ödenebiliyor. Ayrıca PTT şubeleri ve tüm vergi daireleri de ödeme noktaları arasında yer alıyor.
TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ SUNULUYOR
Beyan edilen gelir vergileri, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenebilecek. İlk taksitin son ödeme tarihi damga vergisiyle birlikte 7 Nisan, ikinci taksit için ise son gün 31 Temmuz olarak belirlendi.
SÜRESİNDE VERMEYENE CEZA VE FAİZ UYGULANACAK
Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda, mükellefler özel usulsüzlük cezasına tabi olacak. Ayrıca tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de uygulanacak. Bu nedenle, gelir elde eden mükelleflerin 7 Nisan’a kadar beyannamelerini eksiksiz ve zamanında iletmeleri büyük önem taşıyor.