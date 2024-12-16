Galatasaray-Trabzonspor Karşılaşmasının VAR Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Galatasaray-Trabzonspor Karşılaşmasının VAR Hakemi Belli Oldu

Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın VAR koltuğunda oturacak isim belli oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Galatasaray-Trabzonspor Karşılaşmasının VAR Hakemi Belli Oldu - Resim : 1

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Galatasaray, bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Söz konusu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

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Kaynak: İHA

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