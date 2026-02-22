Kartal Evinde Uçtu, Göztepe’yi 4’ledi

Beşiktaş, ağırladığı Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla 43 puana yükselip 4. sıraya çıktı, Göztepe ise 41 puanla 5. basamağa geriledi.

Son Güncelleme:
Kartal Evinde Uçtu, Göztepe’yi 4’ledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek dördüncü sıraya yükseldi. Siyah beyazlılar maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu ve rakibine ciddi bir fırsat tanımadı.

Gol perdesi 9. dakikada açıldı. Orkun Kökçü’nün kullandığı kornerde Ndidi kafa vuruşuyla Beşiktaş’ı öne geçirdi. 36. dakikada sahneye çıkan Murillo ise gecenin en dikkat çekici anlarından birine imza attı. Sağ çaprazdan çektiği sert şut üst direğe çarpıp ağlara gitti.

Kartal Evinde Uçtu, Göztepe’yi 4’ledi - Resim : 1

OH YİNE YILDIZLAŞTI

İkinci yarıda Beşiktaş temposunu düşürmedi. 59’da Olaitan eski takımına karşı farkı üçe çıkardı. 74. dakikada ise Oh’un golü skoru belirledi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Oh, çaprazdan çok sert vurdu; top kaleci Lis’in üzerinden üst köşeye gitti.

Kartal Evinde Uçtu, Göztepe’yi 4’ledi - Resim : 2

Bu sonuçla Beşiktaş 43 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti. Göztepe 41 puanla 5. sıraya geriledi.

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli OlduBeşiktaş-Galatasaray Derbisinin Tarihi Belli OlduSpor

Beşiktaş Geriden Geldi, Uzatmada KazandıBeşiktaş Geriden Geldi, Uzatmada KazandıSpor

Kartal, Yeni Yıldızıyla Kanatlandı... Beşiktaş 'Oh' ÇektiKartal, Yeni Yıldızıyla Kanatlandı... Beşiktaş 'Oh' ÇektiSpor

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Skriniar Sakatlandı, Tedesco Sistemi Baştan Kurdu Skriniar Sonrası Tedesco’dan Yeni Sistem
TFF’den Galatasaray’a Tek Cümlelik Cevap TFF’den Galatasaray’a Tek Cümlelik Cevap
ÇOK OKUNANLAR
Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi Belli Oldu İşte Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi -
Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı
İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum… İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum…
Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor
Türk Sineması Yasta: Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti