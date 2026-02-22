Kartal Evinde Uçtu, Göztepe’yi 4’ledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe’yi 4-0 mağlup ederek dördüncü sıraya yükseldi. Siyah beyazlılar maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu ve rakibine ciddi bir fırsat tanımadı.

Gol perdesi 9. dakikada açıldı. Orkun Kökçü’nün kullandığı kornerde Ndidi kafa vuruşuyla Beşiktaş’ı öne geçirdi. 36. dakikada sahneye çıkan Murillo ise gecenin en dikkat çekici anlarından birine imza attı. Sağ çaprazdan çektiği sert şut üst direğe çarpıp ağlara gitti.

OH YİNE YILDIZLAŞTI

İkinci yarıda Beşiktaş temposunu düşürmedi. 59’da Olaitan eski takımına karşı farkı üçe çıkardı. 74. dakikada ise Oh’un golü skoru belirledi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Oh, çaprazdan çok sert vurdu; top kaleci Lis’in üzerinden üst köşeye gitti.

Bu sonuçla Beşiktaş 43 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti. Göztepe 41 puanla 5. sıraya geriledi.