TFF’den Galatasaray’a Tek Cümlelik Cevap

TFF, Galatasaray'ın Konyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamaya tek cümlelik cevap verdi. Federasyon paylaşımında, "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası yapmış olduğu açıklamaya yanıt verdi. Yapılan paylaşımda, "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılı kulüp maçtan sonra açıklamada bulundu.

Galatasaray maçtan sonra resmi sitesinden şu açıklamayı yapmıştı:

"T.Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır. Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu derhal göreve davet ediyoruz.

