Skriniar Sakatlandı, Tedesco Sistemi Baştan Kurdu

Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, 23. haftada Kasımpaşa’yı ağırlamaya hazırlanırken savunmadan gelen kötü haber teknik heyetin planlarını değiştirdi. Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli stoperin yaklaşık 1.5 ay forma giyemeyecek olması savunma kurgusunu yeniden şekillendirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre Teknik direktör Domenico Tedesco, Slovak savunmacının yokluğunda iki farklı sistem üzerinde çalışıyor: 3-4-3 ve 4-2-3-1.

9 İSMİN YERİ GARANTİ

3-4-3 seçeneğinde savunma üçlüsünü Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde oluşturacak. Kanat beklerde Nelson Semedo ile Mert Müldür ya da Levent Mercan görev alacak. Orta sahada N’Golo Kante ve Matteo Guendouzi’nin yanında hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer alacak.

4-2-3-1 formasyonunda ise savunma dörtlüsü Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde ve Mert/Levent’ten oluşacak. Kante ve Guendouzi çift pivotta görev yapacak. Hücum hattında Nene, Asensio, Kerem ve Talisca’nın sahada olması bekleniyor. Her iki senaryoda da kalede Ederson’un yanı sıra Yiğit Efe, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Talisca ve Kerem’in ilk 11’deki yerleri garanti görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi