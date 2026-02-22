Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Manisa dışında), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatı kesimleri ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van’ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi ile Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimler ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinin yükseklerinde, ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar biçiminde görülmesi bekleniyor.

Rüzgârın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli (40–60 km/sa), zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve kar örtüsü fazla alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler devam ediyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 6 ila 9 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise belirgin bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın genel olarak güney ve doğu yönlerden hafif, zamanla kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de ise kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış: Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi ile Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar: Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması önemlidir.

Çığ Riski: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek, eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi kaynaklı tehlikelere karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görüleceği, kuzeybatı kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ihtimali olduğu tahmin ediliyor. Balıkesir’in kuzeyi, Bursa ve Yalova çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi öngörülüyor. Rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli (40–60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur olasılığı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinde (Manisa hariç) çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Aralıklı sağanak ve yağmur geçişleri bekleniyor. Kuzey yönlü rüzgârların kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AYDIN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış görüleceği, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunduğu tahmin ediliyor. Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana’nın doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı görülebilir.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; doğu kesimleri yerel kuvvetli

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; yer yer kuvvetli

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görüleceği, kuzey kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ihtimali olduğu tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksek kesimler karla karışık yağmur

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur; karla karışık yağmur ihtimali

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ihtimali bulunduğu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don riski mevcut. Yüksek ve eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimler ile bazı illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi kaynaklı riskler sürüyor. Kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ihtimali

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimler karla karışık yağmurlu; yüksekler kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur geçişleri görülebilir. Bölge genelinde toz taşınımı etkili olabilir.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

