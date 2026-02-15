Beşiktaş Geriden Geldi, Uzatmada Kazandı

Beşiktaş, geriye düştüğü Başakşehir karşısında pes etmedi. Uzatmada genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu'nun attığı golle kritik 3 puanı kaptı.

Beşiktaş Geriden Geldi, Uzatmada Kazandı
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede Beşiktaş, pes etmeyen oyununun karşılığını son nefeste aldı. Siyah-beyazlılar, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu golle RAMS Başakşehir’i 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş, önce 36’da Selke’nin dokunuşuyla geriye düştü. 43’te Oh’un kaleciyle karşı karşıya soğukkanlı bitirişiyle dengeyi kurdu.

HEKİMOĞLU NOKTAYI KOYDU

58’de Orkun Kökçü’nün ceza sahasına girer girmez tavana astığı golle öne öne geçti ancak 88’de Bertuğ’un vuruşuyla bir kez daha yakalandı. Son söz 90+6’da geldi: Genç yıldız Mustafa Hekimoğlu attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Beşiktaş böylece 40 puana yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı. Beşiktaş'ın resmi maçlardaki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı. RAMS Başakşehir, ligde 8 maç sonra yenildi.

Beşiktaş
