Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı

Gümüşhane'nin Kale köyünde müstakil bir evde çıkan yangında, 79 yaşındaki Mustafa Eken hayatını kaybetti. Evde bulunan Fevziye Eken komşular tarafından kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gümüşhane'nin Kale köyü küme evler mevkisinde bulunan iki katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katı ahşap, alt katı taş olan binada alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, 79 yaşındaki Mustafa Eken'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

CAMİ İMAMI FARK ETMİŞ

Kale köyü Muhtarı Şenol Yılmaz, yangını cami imamının fark edip kendisini aradığını söyledi. Olay yerine geldiğinde Fevziye Eken'in kapının önünde olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Ben de yanan eve geldim. Fevziye Eken kapının önündeydi. Onu ben dışarıya doğru çektim. Üst katta büyük bir parlama gerçekleşti. Kaçmak zorunda kaldık. Fevziye Eken, eşi Mustafa Eken'in ışığı görünce yukarı doğru çıktığını söyledi. Fevziye Eken içeri girmeye çalıştı. Ben de onu geri çektim ve tellerden atladık."

İlkokulda Korkutan Alevler, Hemen Tahliye Edildiİlkokulda Korkutan Alevler, Hemen Tahliye EdildiGüncel

Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde Yangın PaniğiHendek Kadın Açık Cezaevi'nde Yangın PaniğiGüncel

THY Uçağında Yangın PaniğiTHY Uçağında Yangın PaniğiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yangın Gümüşhane
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Düzce’de Korku Dolu Anlar... Okulun Çatısı Uçtu Düzce’de Korku Dolu Anlar... Okulun Çatısı Uçtu
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı
Sevgililer Günü Faciası: Tatil İçin Gittikleri Otelde Kabusu Yaşadılar! Emine Ayten Hayatını Kaybetti, Polis Eşi Yaralı! Sevgililer Günü Faciası: Tatil İçin Gittikleri Otelde Kabusu Yaşadılar
Sahte İkamet Belgesi Olanlara Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Sahte İkamet Belgesi Olanlara Operasyon
Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni Dönem Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni Dönem