Sobadan Çıkan Yangın Can Aldı... Yaşlı Adam Kurtarılamadı

Gümüşhane'nin Kale köyü küme evler mevkisinde bulunan iki katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katı ahşap, alt katı taş olan binada alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, 79 yaşındaki Mustafa Eken'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

CAMİ İMAMI FARK ETMİŞ

Kale köyü Muhtarı Şenol Yılmaz, yangını cami imamının fark edip kendisini aradığını söyledi. Olay yerine geldiğinde Fevziye Eken'in kapının önünde olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Ben de yanan eve geldim. Fevziye Eken kapının önündeydi. Onu ben dışarıya doğru çektim. Üst katta büyük bir parlama gerçekleşti. Kaçmak zorunda kaldık. Fevziye Eken, eşi Mustafa Eken'in ışığı görünce yukarı doğru çıktığını söyledi. Fevziye Eken içeri girmeye çalıştı. Ben de onu geri çektim ve tellerden atladık."

Kaynak: AA