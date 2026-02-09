İlkokulda Korkutan Alevler, Hemen Tahliye Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nda, öğretmenler odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesiyle okulu ve sınıfları duman kapladı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OKUL BOŞALTILDI

Okuldaki öğrenciler, kısa sürede tahliye edilerek bahçede toplandı. İtfaiye ekipleri, öğretmenler odasındaki yangını diğer alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Alevleri söndüren itfaiye ekibi, duman tahliyesi için çalışma yaptı.

Kaynak: DHA