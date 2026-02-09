Teknede Sır Ölüm! Bahar Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Gözaltında

Türkiye'de giderek artan şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş, sabah saatlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili teknede bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın’da yaşadığı öğrenilen Bahar Taş (35), arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Milas’a gitti. İddiaya göre grup, burada bir tekne kiralayarak geceyi teknede geçirdi. Sabah saatlerinde Bahar Taş’ı hareketsiz halde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Taş’ın ön otopsisinde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı, ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Genç kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA

Muğla şüpheli ölüm
