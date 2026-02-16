Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Çaldağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde kadın cinayeti işlendi. Boşanma süreci devam eden Songül Hakbilir, eşi Serdar Hakbilir, tarafından katledildi. Fail, barışma bahanesiyle Songül Hakbilir’i çağırdı. Daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Serdar Hakbilir, boşanma aşamasındaki eşi Songül Hakbilir'e ateş etti. Ardından aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrollerde Serdar ve Songül Hakbilir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA