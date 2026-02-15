Düzce’de Korku Dolu Anlar... Okulun Çatısı Uçtu

Düzce’de şiddetli rüzgar bir lisenin çatısını uçurdu. Olayda yaralanan olmazken okulda eğitime bir gün ara verildi.

Düzce’de Korku Dolu Anlar... Okulun Çatısı Uçtu
Düzce’de etkili olan kuvvetli rüzgar, Atatürk Anadolu Lisesi’nin çatısını uçurdu. Sac ve demir parçaları okul bahçesine ve çevreye savruldu.

Olay sırasında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

EĞİTİME ARA

Okula gelen İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, can kaybı yaşanmadığını belirterek eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Pansiyonda kalan öğrencilerin ise güvenlik gerekçesiyle başka yerlere nakledildiği bildirildi. Hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde başlayacağı, duruma göre tatilin uzatılabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

