Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni Dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik revizyonu için bankalara verdiği süre pazartesi günü tamamlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte kart limitleri baştan aşağı gözden geçirilecek.

Güncellenen sistemde müşterilerin yalnızca tek bir bankadaki limiti değil, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti dikkate alınacak. Toplam limit 400 bin TL’nin altında kalan kart sahipleri için herhangi bir düşüş öngörülmüyor.

400 BİN TL EŞİĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Birden fazla bankada kartı bulunan ve toplam limiti 400 bin TL’yi aşan kullanıcılar ise limit düzenlemesinden etkilenecek. Bankalar, bu gruptaki müşteriler için gelir ve harcama performansını esas alacak.

HARCAMA PERFORMANSI NASIL ETKİLEYECEK?

Toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda 2025 yılı harcama ortalamaları baz alınacak. Örneğin toplam limiti 600 bin TL olan ancak yıl boyunca 400 bin TL harcama yapan bir kullanıcının, kullanılmayan 200 bin TL’lik kısmının yarısı silinecek. Bu durumda 100 bin TL’lik limit iptal edilerek yeni limit 500 bin TL’ye çekilecek.

GELİR BELGESİ ŞARTI

Mevzuat gereği bankalar limit belirlerken müşterinin net aylık gelirini esas almak zorunda. Kurum, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini talep ediyor.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINA İSTİSNA

Düzenlemede iki harcama kalemi özel olarak istisna tutuldu. Bankalara gönderilen talimata göre eğitim ve sağlık harcamaları, yeni limit uygulamasında kısıtlama kapsamına alınmayacak. Bu adımın, temel ihtiyaçlara yönelik ödemelerde mağduriyetin önüne geçmesi amaçlanıyor.

