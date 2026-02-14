Bakanlık Açıkladı: Ücretsiz Ulaşımda Flaş Değişiklik

Engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz ulaşım desteğinde gelir ödemeleri artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle araç başına yapılan destekler yükselirken, Bakanlık artış oranının yüzde 30’a ulaştığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakanlık Açıkladı: Ücretsiz Ulaşımda Flaş Değişiklik
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel denizyolu ulaşımı araç desteği 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya, Ankara ve İstanbul'da araç başına destek 6 bin 210 liradan 8 bin 73 liraya, büyükşehir olan diğer illerde 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya ve büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 liradan 4 bin 844 liraya yükseldi.

"GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNİ YÜZDE 30 ORANINDA ARTIRDIK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da destek ödemelerinin artışına ilişkin sosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 15 bin 477 araç için sağladığımız gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdık. Artış ile birlikte, özel denizyolu ulaşımı araç desteği 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya, Ankara ve İstanbul'da araç başına destek 6 bin 210 liradan 8 bin 73 liraya, büyükşehir olan diğer illerde 4 bin 658 liradan 6 bin 55 liraya ve büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 liradan 4 bin 844 liraya yükselttik. Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Meclis'e Sunuldu: Memur Emeklileri İçin Seyyanen Zam Teklifi Memur Emeklileri İçin Seyyanen Zam Teklifi
Konut Satacaklar Dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan İlanlara Yeni Kural: Yarından İtibaren Zorunlu Oluyor Konut Satacaklar Dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan İlanlara Yeni Kural: Yarından İtibaren Zorunlu
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Adalet Bakanı Akın Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış' Yorumu Alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış'
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar! 7 Kişi Gözaltına Alındı İşte 30 Milyon Dolarlık Soygunun Operasyon Görüntüleri
Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım' Felakete Ramak Kala! İzmir'de Korku Dolu Gece: 'Göktaşı Düştü Sandım'
Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Cevap Geldi Nevşehir AK Parti'ye mi Katılacak? Sinan Burhan'ın Bomba İddiasına Cevap Geldi