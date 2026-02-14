Altın Fiyatlarında Sert Sıçrama: ABD Verileri Piyasaları Sarstı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’den gelen son enflasyon verileri piyasalarda dikkat çeken fiyatlamalara yol açtı. Ocak ayında açıklanan rakamlara göre tüketici enflasyonu hem aylık hem yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından altın ve gümüş fiyatlarında güçlü yükselişler görüldü.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, TÜFE ocakta aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Piyasalarda aylık artışın yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Yıllık enflasyon ise yüzde 2,4 olarak açıklandı ve öngörülerin altında kaldı. Bu oran, son aylardaki en düşük seviyelerden biri olarak kayda geçti.

Açıklanan verilerle birlikte değerli metallerde yukarı yönlü hareket hız kazandı. Uluslararası piyasalarda ons altın yeniden kritik eşikleri test ederken, iç piyasada gram altın 7 bin lira seviyesinin üzerine çıktı. Gümüş fiyatlarında da benzer şekilde sert yükselişler dikkat çekti.

BARINMA MALİYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Enflasyonun alt kalemlerine bakıldığında barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı. Barınma endeksi ocak ayında aylık yüzde 0,2 yükselerek fiyat artışında en belirleyici unsur oldu. Yıllık bazda ise barınma maliyetlerinde yaklaşık yüzde 3’lük artış hesaplandı.

Gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artış kaydederken, enerji fiyatlarında gerileme görüldü. Enerji endeksi aylık yüzde 1,5 düşerken, yıllık bazda sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA GERİLEME

Enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise ocakta aylık yüzde 0,3 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,5 ile son yılların en düşük seviyelerinden birine işaret etti. Bu veri, enflasyon baskılarında kademeli yavaşlama sinyali olarak değerlendirildi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon rakamları, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin öngörüleri de yeniden şekillendirirken, yatırımcıların güvenli liman talebinin artması değerli metallerdeki yükselişi destekledi.

Kaynak: Haber Merkezi