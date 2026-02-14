Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beşiktaş'ta Erdoğan Ş., park meselesi nedeniyle tartıştığı Ferşat Tellioğlu’nu tabancayla vurdu. Olay, 13 Şubat günü saat 11.05 sıralarında Dikilitaş Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Ferşat Tellioğlu’na ateş etti.

YERDE HAREKETSİZ KALDI

Tellioğlu kanlar içinde yere yığılırken Tellioğlu’nun yakınları olay yerine gelerek, araç içinde bulunan Erdoğan Ş.’ye saldırdı. Şüpheli, önce aracın içinde daha sonra ise araçtan dışarı çıkarılıp sokak ortasında tekme ve yumruklarla bir süre darbedildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz kaldı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

TELLİOĞLU KURTARILAMADI

Tabancayla vurulan Ferşat Tellioğlu, hastaneye kaldırıldı ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Ş.’nin ise olay sırasında darp sonucu ağır yaralandığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheliye 'Kasten Yaralama' suçundan işlem yapıldı ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Araçtan çıkarılan Erdoğan Ş.’nin tekme ve yumruklarla darbedildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı görüldü.

Kaynak: DHA