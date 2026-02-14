Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar: 'Paralar Bana Lazım Olmadığı İçin Araçlarda Duruyordu'

Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Polise ihbarda bulunan Bilal Durmaz'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Öte yandan Atilla Durmaz'ın Laleli'de 14 Ekim'de yapılan kara para operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar: 'Paralar Bana Lazım Olmadığı İçin Araçlarda Duruyordu'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede 11 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal Durmaz, iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar: 'Paralar Bana Lazım Olmadığı İçin Araçlarda Duruyordu' - Resim : 1

Gece saatlerinde otoparka inen Bilal Durmaz, araçlarının kapı ve camlarının kırık olduğunu ve çuvalların çalındığını fark ederek polise haber verdi. Durmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memurlarına çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Sitede ve otoparkta inceleme yapan polis, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

30 MİLYONU, 1 AYDIR OTOPARKTA TUTUYORMUŞ

Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar: 'Paralar Bana Lazım Olmadığı İçin Araçlarda Duruyordu' - Resim : 2

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ihbarı yapan Bilal Durmaz'ın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Bakırköy'de yaşayan Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki aracın bagajında beklettiği öğrenildi.

15 DAKİKADA ÇALDILAR

Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar: 'Paralar Bana Lazım Olmadığı İçin Araçlarda Duruyordu' - Resim : 3

11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içinde 2 aracın camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogramağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kaçtı.

'BANKA ZAHMETLİ GELDİ'

Otoparkta 15 Dakikada 30 Milyon Dolarlık Soygun! Bakırköy'deki Olayda Yeni Detaylar: 'Paralar Bana Lazım Olmadığı İçin Araçlarda Duruyordu' - Resim : 4

Emniyette ifade veren Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Fiyatlarında Sert Sıçrama: ABD Verileri Piyasaları Sarstı Altın Fiyatlarında Sert Sıçrama: ABD Verileri Piyasaları Sarstı
Marketlere Ramazan Ayarı: Ticaret Bakanlığı'ndan Piyasalara Yakın Takip Marketlere Ramazan Ayarı: Ticaret Bakanlığı'ndan Piyasalara Yakın Takip
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Adalet Bakanı Akın Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış' Yorumu Alkışlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek Arasında Gülümseten Diyalog: 'Dersine Çalışmış'
Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Sağanak, Fırtına ve Çığ Alarmı! 4 Bölgede Riskli Hava Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Sağanak, Fırtına ve Çığ Alarmı! 4 Bölgede Riskli Hava
Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Altın Fiyatlarında Sert Sıçrama: ABD Verileri Piyasaları Sarstı Altın Fiyatlarında Sert Sıçrama: ABD Verileri Piyasaları Sarstı