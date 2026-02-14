Konut Satacaklar Dikkat! Ticaret Bakanlığı’ndan İlanlara Yeni Kural: Yarından İtibaren Zorunlu Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı’nın emlak piyasasında güveni artırmak ve tüketiciyi korumak amacıyla geliştirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), satılık taşınmaz ilanları için yarından itibaren ülke genelinde zorunlu hale geliyor. Daha önce kiralık ilanlarda uygulamaya alınan sistemle birlikte sahte ilanların, yetkisiz aracılık faaliyetlerinin ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından kademeli şekilde hayata geçirilen düzenleme, emlak sektöründe şeffaflığı güçlendirmeyi ve kayıt dışı işlemleri azaltmayı hedefliyor. 1 Ocak 2025’ten bu yana kiralık ilanlarda kullanılan sistem, ikinci aşamayla birlikte satılık ilanları da kapsayacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni uygulama kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden mülkiyet bilgilerini doğrulayarak ilan sürecini başlatacak. Mülk sahipleri, kendilerine ait gayrimenkulü sistem üzerinden seçip yetkilendirme yaparak emlak işletmelerine ilan verme izni tanımlayacak. Böylece ilan platformlarında yer alan satılık konut ilanlarının doğrudan mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak.

Yetkilendirme işlemi belirli bir süreyle sınırlandırılacak. Buna göre verilen yetki en az üç ay geçerli olacak, ihtiyaç halinde aynı ekran üzerinden uzatılabilecek veya iptal edilebilecek. Doğrulama sürecini tamamlayan ilanlarda ise EİDS onayını gösteren bir ibare veya logo yer alacak.

AMAÇ SAHTE İLANLARI ENGELLEMEK

Düzenleme ile özellikle sahte hesaplar üzerinden girilen ilanlar, yanıltıcı fiyat değişiklikleri ve yetkisiz kişilerin faaliyetleri engellenmeye çalışılacak. Ticaret Bakanlığı, sistem sayesinde ilan platformlarında daha güvenli ve denetlenebilir bir yapı oluşturulmasını hedefliyor.

SEKTÖRDEN DESTEK GELDİ

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın sektörde önemli bir dönüşüm yaratacağını belirtti. Daha önce kiralık ilanlarda edinilen deneyimin uyum sürecini kolaylaştırdığını ifade eden Taylan, sistemin yetkisiz emlak faaliyetlerini büyük ölçüde ortadan kaldıracağını vurguladı.

Yeni dönemde hem tüketicilerin hem de yetkili emlak işletmelerinin korunacağını dile getiren Taylan, düzenlemenin dolandırıcılık girişimlerine karşı da önemli bir bariyer oluşturacağını kaydetti.

Pilot uygulaması İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlatılan sistem, yarından itibaren tüm Türkiye’de satılık taşınmaz ilanları için geçerli olacak. Yetkililer, uygulamanın emlak piyasasında daha sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sunmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi