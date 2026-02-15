Doğal Gaz Yönetmeliği Yenilendi: Faturadan Bağlantı Bedeline Her Şey Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 12 Şubat tarihli Kurul toplantısında doğal gaz piyasasına ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişiklikler kabul edildi. Tüketici haklarını güçlendirmeyi ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan karar, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Resmi Gazete’ye gönderildi.

BAĞLANTI BEDELİNDE ÖDEME KOLAYLIĞI

Yeni düzenlemeyle birlikte abonelik bağlantı bedelini kredi kartıyla ödemek isteyen tüketiciler için taksit imkanı genişletildi. Daha önce üç taksit ile sınırlı olan uygulama, altı aya kadar uzatıldı. Bu değişiklikle tüketicilere ödeme planlamasında daha fazla esneklik sağlanması hedefleniyor.

Aynı düzenleme kapsamında kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri, Kur’an kursları ile yaşlı aylığı veya sosyal yardım alan vatandaşlardan yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı. Böylece belirli kesimler için ek mali yüklerin azaltılması amaçlandı.

SAYAÇ VE FATURALANDIRMADA NETLİK

Yönetmelik değişiklikleri, sayaç okuma ve tüketim hesaplamalarına ilişkin belirsizlikleri de gideriyor. Yanlış ölçüm veya kaçak kullanım gibi durumlarda uygulanacak hesaplama yöntemleri açık şekilde tanımlandı. Bu adımın hem tüketiciler hem de dağıtım şirketleri açısından hukuki netlik sağlaması bekleniyor.

Dağıtım şirketinden kaynaklanan sayaç okuma gecikmelerinde ise tüketim bedellerinin tahakkuk süresi tüketici lehine revize edildi. Biriken tüketim tutarlarının daha uzun bir döneme yayılabilmesine imkan tanınarak yüksek tutarlı tek seferlik faturaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU

Fatura süreçlerinde dijital iletişim kanallarının kullanımı genişletildi. Kağıt faturaya ek olarak kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme uygulaması devam ederken, fatura tutarı ve son ödeme tarihinin SMS ile bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeyle tüketicilerin ödeme bilgilerine daha hızlı ve doğrudan erişmesi amaçlanıyor.

AKILLI ÖLÇÜM SİSTEMLERİNE GEÇİŞ

Kurul kararı, teknik kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin kullanımının önünü açtı. Sayaçları koruyucu ekipmanların devreye alınmasına da imkan tanınırken, bu adımların kaçak kullanımın azaltılması ve işletme verimliliğinin artırılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

ŞİRKETLERE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Düzenlemeler, dağıtım şirketlerinin hizmet yapısına yönelik yenilikler de içeriyor. Acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi hedeflenirken, dağıtım bölgelerinde en az bir işletme binası kurulması zorunlu hale getirildi. Arşivlerin dijital ortama aktarılması ve veri gizliliğini güçlendiren uygulamalar da yönetmelikte yer aldı.

Afet ve acil durumlara yönelik olarak dağıtım şirketlerinin birbirlerine personel, araç ve ekipman desteği sağlayabilmesine hukuki zemin oluşturuldu. Ayrıca ihbar alma ve ekip yönlendirme süreçlerinde yeni teknolojilerin kullanımına imkan tanındı.

TARİFELERE VE REKABETE OLASI ETKİLER

Yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde lisans bölgelerine dahil edilebilmesine yönelik esneklik de getirildi. Bu değişikliğin konut tarifelerine olumlu yansıması ve serbest tüketici pazarındaki rekabeti güçlendirmesi bekleniyor.

