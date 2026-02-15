Sokak Çeteleri, Yasa Dışı Bahis, Düzensiz Göç... İçişleri Bakanı Çiftçi'den Çarpıcı Mesajlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Önceki günlerde İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi ilk kez tv100'e konuştu. Gazeteci Sinan Burhan, Bakan Çiftçi'nin gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Burhan, Başak Şengül ile Doğru Yorum programında şunları aktardı:

* Sayın Mustafa Çiftçi ile yıllardır bir dostluğumuz var. Çiftçi bir kulis insanı değildir bundan kaynaklı böyle bir görevlendirmeyi ben kendisinin muhtemelen beklemediğini düşünüyorum. Bir vatandaş olarak da şunu söyleyebilirim ki bu görevlendirmeden çok memnun oldum.

* Sayın Çiftçi’yi arayarak kamuoyunun merak ettiği soruları sordum. Örneğin ülke gündemindeki çeteler, yasa dışı bahis, göç ve birçok konu… Sayın bakana vatandaşlarımız içerisinde kendisini güvende hissetmeyenler, endişe içinde olanlar varsa bunlarla ilgili ne yapacak diye sordum.

'HUZUR' MESAJI

* Bana şu yanıtı verdi: "Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek. Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üstüne gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilmeyecek.

DÜZENSİZ GÖÇ

* Düzensiz ve kaçak göçle ilgili kararlı adımlar atılacak. İnsan kaçakçılığı ve göç baronlarına operasyonlar artırılacak.

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edecekseniz' emri rehber edinilerek, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak.

OLAYLI YEMİN TÖRENİ

TBMM milletimizin meclisidir. Kurtuluş Savaşı yapmış bir meclistir. Demokrasinin yaşadığı meclistir. Meclis’te yapılan ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış meclise yakışmamaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi