Sevgililer Günü Faciası: Tatil İçin Gittikleri Otelde Kabusu Yaşadılar! Emine Ayten Hayatını Kaybetti, Polis Eşi Yaralı!

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten ise hastanede tedaviye alındı. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle otele gittikleri ortaya çıktı.

Yangın, Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi üzerindeki butik otelde saat 06.00 civarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre klimadan kaynaklanan alevler, Mehmet Ayten (50) ile eşi Emine Ayten’in (46) konakladığı odadaki eşyaya sıçradı.

Yoğun duman nedeniyle çift etkilendi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

EMİNE AYTEK YAŞAMINI YİTİRDİ, EŞİNİN DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Emine Ayten, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Çiftin Manisa’da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık’a geldikleri ortaya çıktı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüphelinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

