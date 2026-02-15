Sevgililer Günü’nde Mekan Kurşunladı! 1’i Kadın 2 Kişiyi Vurdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanının önünde yaşanan silahlı saldırı paniğe neden oldu. Mekan girişine gelen A.G. isimli şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Olayda iki kişi yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Süleyman Seba Sokak’ta meydana geldi. Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluğun yaşandığı eğlence mekanının önüne gelen A.G., henüz bilinmeyen bir sebeple silahını çıkararak girişe doğru peş peşe ateş etti. Saldırı sırasında görevli güvenlik personeli şans eseri yara almadan kurtuldu.

Açılan ateş sonucu İ.M.A. her iki ayağından vurularak yaralandı.

SEKEN MERMİLER BİR KADINI YARALADI

Silah sesleriyle birlikte çevrede büyük panik yaşanırken, mekanın girişinin karşısında arkadaşlarıyla bulunan 23 yaşındaki Z.B. de seken mermilerin hedefi oldu. Kurşunlardan biri genç kadının bacağına isabet etti. Yaralanan Z.B.’nin, silah seslerini duyar duymaz kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde A.G.’nin mekan önüne gelerek silahını ateşlediği, çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı anlar yer aldı. Kayıtlarda şüphelinin, “Ben Diyarbakırlı Apo, bana yanlış olmaz” şeklinde bağırdığı, çevredekilerin ise tepki gösterdiği duyuldu.

Şüphelinin uzaklaşırken arkasına dönerek yeniden ateş ettiği, silahın tutukluk yapmasının ardından koşarak bölgeden kaçtığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Z.B. ve İ.M.A. hastaneye kaldırıldı. İ.M.A.’nın ayağına isabet eden kurşunlar nedeniyle ameliyata alınacağı bildirildi.

Asayiş ekipleri tarafından kimliği belirlenen A.G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin, şüpheli ile işletme sahibi arasında herhangi bir husumet bulunup bulunmadığını araştırdığı öğrenildi.

