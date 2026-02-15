Hatay’da Yürek Yakan Olay! Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı boş arazideki 1,5 metre derinliğinde su dolu çukura düşen Suriye uyruklu kimliği tespit edilemeyen çocuk yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Hatay’da Yürek Yakan Olay! Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akbez Mahallesi’nde yaşandı. Arkadaşlarıyla boş arazide oynayan kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu çocuk, yağmur nedeniyle su biriken 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Çocuğun düştüğünü fark edip, kurtarmak isteyen vatandaşlar, suyun içine girdi. Çocuğu sudan çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.

Hatay’da Yürek Yakan Olay! Su Dolu Çukura Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 1

OTOPSİ YAPILACAK

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çocuğum kimliği, otopsi ve soruşturmayla belli olacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Başakşehir’de Dehşet Anları: Evini Yaktı, İtfaiye Aracına Engel OlduBaşakşehir’de Dehşet Anları: Evini Yaktı, İtfaiye Aracına Engel OlduGüncel
87 Milyon Liralık Dev Vurgun! Ankara Merkezli 11 İlde Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 22 Tutuklama87 Milyon Liralık Dev Vurgun! Ankara Merkezli 11 İlde Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 22 TutuklamaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hatay
Son Güncelleme:
Servis Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı, 9 Yaralı Servis Minibüsü İle Otomobil Çarpıştı, 9 Yaralı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Başakşehir’de Dehşet Anları: Evini Yaktı, İtfaiye Aracına Engel Oldu Başakşehir’de Dehşet Anları: Evini Yaktı, İtfaiye Aracına Engel Oldu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Çeteleri, Yasa Dışı Bahis, Düzensiz Göç... İçişleri Bakanı Çiftçi'den Çarpıcı Mesajlar İçişleri Bakanı Çiftçi'den Çarpıcı Mesajlar
ABD Basınından Çarpıcı İddia: Trump–Netanyahu Zirvesinde İran Planı ABD Basınından Çarpıcı İddia: Trump–Netanyahu Zirvesinde İran Planı
Başakşehir’de Dehşet Anları: Evini Yaktı, İtfaiye Aracına Engel Oldu Başakşehir’de Dehşet Anları: Evini Yaktı, İtfaiye Aracına Engel Oldu
Yalancı Bahara Aldanmayın: Sağanak ve Fırtına Kapıda Yalancı Bahara Aldanmayın: Sağanak ve Fırtına Kapıda
Doğal Gaz Yönetmeliği Yenilendi: Faturadan Bağlantı Bedeline Her Şey Değişti Doğal Gaz Yönetmeliği Yenilendi: Faturadan Bağlantı Bedeline Her Şey Değişti