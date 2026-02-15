Galatasaray'ı Reddetti, Fenerbahçe'yle Anlaştı: Sebebi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray U19 takımında forma giyen Çağrı Balta'nın, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmediği belirtildi. Hürriyet'in haberine göre 17 yaşındaki forvet, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

NEDENİ BELLİ OLDU

Çağrı Balta, Galatasaray'ın henüz kendisiyle profesyonel sözleşme imzalamaması ve A takımda süre bulamaması nedeniyle sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmedi. göre genç golcü, Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı. Çağrı Balta bu sezon U19 Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi